Donaueschingen Postbank zieht in Villinger Straße

An der Villinger Straße bietet die Postbank ab Oktober einen reduzierten Service. Getätigt werden können einfache Bank-Dienstleistungen wie Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen. Für beratungsintensive Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite finden sich in Donaueschingen keine Kapazitäten mehr. Die Postbank-Sprecherin empfiehlt, die Postbankfiliale in Villingen, Bahnhofstraße 6, aufzusuchen. "Außerdem gibt es die Postbank-Finanzberatung, die auf Wunsch zuhause berät".

An der Schulstraße sind Angestellte der Postbank und Mitarbeiter der Post im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt. Die Postbankmitarbeiter werden künftig in anderen Filialen eingesetzt.

Das Ladenlokal an der Villinger Straße steht laut dem Immoblilienverwalter Arnold Heizmann seit etwa zweieinhalb Jahren leer. Für die künftige Nutzung wird die Einheit geteilt. Die künftige Postbank-Partnerfiliale zieht in den rechten Teil ein. Für den linken Bereich gebe es Interessenten, so Heizmann. Betreiberin der Partnerfiliale wird Mariaelen Floridia. Sie und ihr Carmello betreiben bereits seit Jahren Post- und Partnerfilialen in Hüfingen, Brigachtal und Gosheim. Neben Post- und Bankdienstleistungen wird es in dem Geschäft, das von vier Beschäftigten betrieben werden soll, Zeitschriften, Büromaterialen, Geschenkartikel und eine Toto-Lotto-Annahmestelle geben.