Donaueschingen Pflege und Vorsorge

Aktive Unterstützung bieten hier in ihrer täglichen Arbeit die Rehaklinik Sonnhalde und der Pflegestützpunkt Schwarzwald-Baar-Kreis Süd, heißt es in einer Pressemitteilung. Anlässlich des internationalen Tags der Menschen mit Behinderung laden beide Institutionen gemeinsam am Montag, 3. Dezember, zu einer Informationsveranstaltung in die Donaueschinger Rehaklinik Sonnhalde ein. Von 14 bis 16 Uhr erwartet die Besucher ein breit gefächertes Informationsangebot. Neben einem Informationsstand der Rehaklinik Sonnhalde, an dem die Experten der Klinik ausführlich über die Möglichkeiten medizinischer Prävention und Rehabilitation informieren und beraten, stehen weitere Info-Stände und Vorträge auf dem Programm. Der Pflegestützpunkt Schwarzwald-Baar-Kreis Süd berät Betroffene und Angehörige zu allen Themen rund um Versorgung und Pflege im Alter, Vorsorgevollmacht, Sozialhilfe und Angebote in der Umgebung. Im Rahmen eines Vortrags und am Informationsstand werden Hilfsmittel vorgestellt, die auch getestet werden können.