Donaueschingen Paketkasten verweigert den Dienst

Das Ehepaar wandte sich auch per Telefon und E-Mail an DHL, an die Post-Zentrale in Köln und an den Hersteller, lange Zeit vergebens. "Zunächst dachte ich, dass die Schwierigkeiten vielleicht auf Nässe zurückzuführen sind. Aber das kann bei einem Brief- und Paketkasten, der außen am Haus zu montieren ist, doch nicht sein", sagt Heribert Suppanz.

Mittlerweile sei auch ein innen im Brief- und Paketkasten anzubringendes Trennregal geliefert worden. Allerdings habe es eine falsche Größe und könne deshalb nicht eingesetzt werden.

Das Ehepaar Suppanz besprach die Problematik auch mit dem für sie zuständigen Zustellpersonal. Das kündigten an, die zuständigen Stellen zu informieren. "Unsere Postboten spare ich ausdrücklich von unserer Kritik aus. Die haben sich bemüht und sind genauso verzweifelt wie wir, dass nichts passiert ist." Seit rund vier Wochen schon lässt sich der Brief- und Paketkasten nicht mehr öffnen.

Das Eheparr verlangte eine Notöffnung, weil sich Geschäftsbriefe in dem weißen Kasten befänden. Bisher vergebens. Sie haben schließlich einen anderen Platz für Post und Zeitung an ihrem Haus gefunden, doch der lässt sich nicht verschließen und ist auch nicht regensicher – was ungünstig bei dem aktuellen Wetter ist.

Anfang dieser Woche ging ein Brief in dem Wolterdinger Haushalt ein, mit der Bitte, die Bankverbindung zu nennen – damit der Kaufpreis des Brief- und Paketkastens zurückerstattet werden kann. Ein erster Lichtblick, zumindest auf keinem finanziellen Schaden sitzen zu bleiben. Doch das Ehepaar hat den Eindruck gewonnen, von DHL als Versuchskaninchen für ein nicht ausgereiftes Produkt missbraucht worden zu sein. Christina Suppanz schimpft auf die "Servicewüste Deutschland".

Und Fragen bleiben: Muss das Ehepaar das Objekt seines Ärgers selbst entsorgen oder wird es abgeholt? Darüber schweigt sich der Brief aus. Hugo Gimber, Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group, spricht von einem "Einzelfall" und dass man sich darum bemühe, das aufgetretene Problem mit dem Paketkasten gemeinsam mit Herrn Suppanz zu lösen.

Und wie reagiert DHL auf seiner Homepage auf die Schwierigkeiten? "Eine Bestellung des DHL-Paketkastens ist vorübergehend aufgrund von technischen Weiterentwicklungen nicht möglich. Sobald Paketkästen wieder erhältlich sind, informieren wir Sie an dieser Stelle darüber." Reagiert ein Unternehmen so auf einen "Einzelfall"? Wohl kaum.