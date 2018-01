Eine Praxis für Osteopathie hat Mona Münzer in Neudingen, Auf Löbern 25, eröffnet. Die 27-Jährige, welche seit 2015 in Böblingen ihre Praxis Wirbelwind für Physiotherapie und Osteopathie mit neun Mitarbeitern führt, hat damit in ihrer Heimatgemeinde ein zweites Standbein. Montags bis mittwochs widmet sie sich ihrer Praxis in Böblingen, donnerstags bis freitags ist sie in Neudingen zur Stelle. In den Jahren 2012 bis 2016 absolvierte Münzer berufsbegleitend ihre Ausbildung in der osteopathischen Medizin, seit 2016 macht sie nun auch eine Ausbildung in der Kinder- und Säuglingsosteopathie bei der Kölner Außenstelle der niederländischen Organisation "Panta Rhei". Was sie an der Osteopathie so sehr reizt? "Das Ganzheitliche", antwortet Mona Münzer, "anstatt sich auf ein einzelnes Leiden zu fokussieren." Foto: Spitz