Donaueschingen OB Pauly will keine neuen Schulden

Donaueschingen (jak). "Solche Planungen sind überhaupt nur aufgrund unserer aktuell guten Rahmenbedingungen darstellbar", sagt Oberbürgermeister Erik Pauly. Hinzu kommen noch der Konversionsprozess, der Breitbandausbau und Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich, die alle außerhalb des Kernhaushaltes finanziert werden, aber ebenfalls Summen im siebenstelligen Bereich mit sich bringen.

"Die Stadt wird in den kommenden Jahren Großes leisten und enorme Investitionen tätigen", freut sich Pauly. All die Diskussionen und das Ringen um Projekte, die in den vergangenen Jahren die Haushaltsberatungen geprägt haben, scheinen sich gelohnt zu haben. Denn die mittelfristige Finanzplanung, die für die kommenden vier Jahre gilt, gibt nun eine Orientierung vor. In Rekordzeit hat der Gemeinderat das Zahlwerk durchgearbeitet. Im Vergleich zu den vergangenen Beratungen wurde nur noch wenig geschoben, gestrichen oder vorgezogen. So liebäugeln der OB und die CDU nun auch damit, dass man mit der verlässlichen Planung zukünftig auch einen Doppelhaushalt verabschieden könnte, der gleich für zwei Jahre gilt.

Während das lange Ringen um den Haushaltsplan der Vergangenheit angehört, bleibt eines: die vehementen Forderungen des Oberbürgermeisters, auf keinen Fall Schulden aufzubauen. "Es bedarf fortwährend der Anstrengung, sich weiter auf den Pfad der soliden Finanzplanung zu bewegen", fordert Pauly. Es werde klare Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderates sein, einerseits die anfallenden Ausgaben durch klare Priorisierungen zu hinterfragen und dabei andererseits unbedingt auch die Folgekosten im Blick zu behalten. Es sei nicht damit getan, allein die Kosten für die Anschaffung zu sehen. Es müsste auch beachtet werden, welchen Nutzen und welche Lasten die Investitionen gerade auch für künftige Generationen mit sich bringt. Mit dem Leitsatz "Keine Schulden" drängt Pauly auch darauf, die Realschule regulär über den Haushalt zu finanzieren.