Donaueschingen Notfallversorgung weiter verbessert

Hand in Hand mit Krankenhaus: Die Ausbildung findet nicht nur in der Schule statt, sondern mit Blick auf die Bedeutung der praktischen Erfahrungen auch auf sogenannten Lehrrettungswachen, die der Kreisverband Donaueschingen vorzuweisen hat.

In insgesamt 1920 Stunden werden theoretische Fachbereiche auf der Schule erlernt. In die Praxis umsetzen lässt sich das erlernte Wissen in den 1960 Stunden Rettungswachenpraktikum. Ein weiterer wichtiger Pfeiler der dreijährigen Ausbildung sind Krankenhauspraktika auf verschiedenen Stationen über 720 Stunden. Auch im Krankenhaus werden nicht nur wichtige Handgriffe für den präklinischen Einsatz näher gebracht, sondern insbesondere die Hand-in-Hand-Arbeit zwischen Rettungsdienst und Krankenhaus. Letzteres ist für eine hohe Qualität am Patienten unabdingbar.

So öffnet sich der Berufsweg: Wer Notfallsanitäter werden möchte, muss einen mittlerer Bildungsabschluss oder alternativ eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen. Grundbedingung ist eine physische und psychische Belastbarkeit. Eine medizinische Vorbildung ist nicht unbedingt erforderlich. "Sie ist aber sicher nicht schlecht, damit man weiß, ob einem diese Arbeit liegt", sagt Martina Hauschel, Pressereferentin des Kreisverbands. Im Zuge der Einführung der dreijährigen Ausbildung zum Notfallsanitäter wurde die Ausbildung zum Rettungsassistent abgelöst. Bis 2021 besteht die siebenjährige Übergangsfrist, in der ausgebildete Rettungsassistenten eine Weiterbildung zum Notfallsanitäter machen können ohne dreijährige Ausbildung. Hierzu gibt es bestimmte Abstufungen.

Schübels Empfehlung: Matthias Schübel würde die Ausbildung jederzeit wieder machen und kann diese nur jedem empfehlen, der im Rettungswesen Fuß fassen will. Obwohl er sich auf die Einsätze als verantwortlicher NFS freut, wird er auch die Zeit auf der Schule vermissen. Durch das Bestehen der Prüfung ging die Ära als Azubi zu Ende, womit gleichzeitig die Zeit als vollausgebildeter NFS beginnt. Auch der Kreisverband ist stolz auf Matthias Schübel.

Das Team Rettungsdienst: Aktuell hat der Kreisverband Donaueschingen im Bereich Rettungsdienst 104 Mitarbeiter angestellt. Davon sind es 20 Notfallsanitäter, sieben Rettungsassistenten, 25 Rettungssanitäter und 14 Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr. Den Rest füllen Mitarbeiter in einer Teilzeitbeschäftigung und geringfügig Beschäftigte. Letztere Gruppe besteht aus Notfallsanitätern, Rettungsassistenten, sowie Rettungssanitätern.

Weitere Informationen: Telefon 0771/83 27 50