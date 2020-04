Donaueschingen Neunjährige von Bulldogge angefallen und verletzt

Die Familie war beim Spaziergang in der Hausäckerstraße Richtung Schützenhaus unterwegs und kam an einem umzäunten Grundstück vorbei, auf dem sich zwei Hunde befanden. Die Bulldogge zwängte sich durch den Zaun und griff das Mädchen, das auf Inline Skates unterwegs war, sofort an. Obwohl der Vater versuchte, den Hund mit Tritten von seiner Tochter abzuhalten, erlitt das Mädchen eine Bisswunde am rechten Knie, die später im Krankenhaus behandelt werden musste.