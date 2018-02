Donaueschingen Neue Werkschau wird mit farbintensiven Arbeiten eröffnet

Schon bei der Eröffnungsausstellung des Museums im Jahr 2009, die einen ersten großen Einblick in die Sammlung des Hauses gab, begeisterte eine ihrer fröhlichen und farbintensiven Arbeiten die Besucher. Nun ist erstmals außerhalb der USA eine größere Werkschau der Künstlerin zu sehen.

Fernab der großen Kunstmetropolen entwickelte Fratt seit den 1950er-Jahren eine persönliche Formsprache, die in flächiger Malweise Farbräume in- und nebeneinander setzt, so eine Pressemitteilung des Museums. Ihr Werk ist im Zusammenhang mit der Washington Color School zu sehen, einer Gruppe abstrakter Künstler, die in den 1950er- und 1960er-Jahren in Washington D.C. tätig war.

Als Parallelentwicklung zum Abstrakten Expressionismus und dem "color field painting" der New York School entwickelten sie eine Formsprache, die weniger gestisch als vielmehr in der Fläche das Zusammenspiel von Farben und ihre Wirkung auf den Betrachter untersuchte.