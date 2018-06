Die Zöglinge der Musikkapelle Neudingen stellen ihr Können vor. Zum Vorspielnachmittag am Samstag, 29. Juni, 18 Uhr, in der Mehrzweckhalle lädt der Vorsitzende Werner Gieray alle Musikbegeisterten ein, die selbst ein Instrument lernen wollen. "Wir haben am Musizieren sehr viel Spaß und freuen uns schon sehr darauf, dass wir nach den Sommerferien in die Jugendkapelle Pfohren-Neudingen eintreten dürfen, so David und Philipp (Bild). Die Aufnahme in die Jugendkapelle ist für den Nachwuchs ein großer Schritt. Die Ausbildung der Neudinger Jungmusiker erfolgt an der Musikschule in Donaueschingen. Foto: Wieland