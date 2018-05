Donaueschingen Mit Feuereifer dabei

Dafür hatten sich die Ausbilder auch eine Menge einfallen lassen: Neben einem Brand des Eselstalls beim Kaffee an der Donau mit Vermissten wurde ein Brand am Fernsehturm, welcher sich als Lagerfeuer herausstellte, angenommen. Des Weiteren wurde das korrekte Verhalten bei einem Verkehrsunfall geprobt. Als Abschlussübung stand ein Brand beim Segelclub am Riedsee an. Hierbei wurde die Jugendfeuerwehr von der DLRG Gruppe Baar unterstützt. Diese klärten die Jugendlichen zuerst im Gerätehaus über ihre Arbeit auf und danach unterstützten sie als Opfer sowie mit ihrem Wissen die Gruppe. Der Höhepunkt war, dass die Feuerwehr nur mit dem Boot der DLRG zu den Vermissten gelangte und sie den Brand vom Wasser aus bekämpften.

Elias und Luca vom DLRG Baar fanden die gemeinsame Übung äußerst spannend. "Es war interessant zu sehen, wie die Feuerwehr arbeitet und was sie alles machen", so die beiden. Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Baar, Thomas Moch, empfand die gemeinsame Übung äußerst angenehm: "Es ist sehr vorbildlich, dass unterschiedliche Rettungsteams gemeinsam trainieren. So können beide Gruppierungen voneinander lernen und sich gegenseitig motivieren."