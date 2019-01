Donaueschingen Mit 26 Jahren steht Sarah Breinlinger im eigenen Laden

Donaueschingen (wur). Mit 26 Jahren ein eigenes Geschäft eröffnen: Das klingt nach Masterplan, aber nein, dieses Ziel habe sie mit 16 nicht verfolgt, wehrt Sarah Breinlinger ab. Dennoch hat die Geisingerin 2009 eine goldrichtige Entscheidung getroffen: Nach der Werkrealschule begann sie an der Feintechnikschule in Schwenningen eine Uhrmacherausbildung. In knapp drei Wochen eröffnet die Uhrmacherin das fast vier Jahrzehnte von Gero Mardorf geführte Uhren- und Schmuckgeschäft an der Zeppelinstraße in eigener Regie.