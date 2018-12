Donaueschingen Mehr Klarheit an Villinger Straße

Donaueschingen (wur). Die grüne Welle auf dem Hindenburgring ist nach den jüngsten Anpassungen des Kreis-Straßenbauamtes in Betrieb, jetzt geht es nach der Verkehrsschau in der vergangen Woche an Irritationen, die sich aus dem Verkehr aus den kreuzenden Straßen ergeben haben. Konkret geht es um die Villinger Straße aus Richtung Grüningen.