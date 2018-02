"In der Waffel oder im Becher?": Diese obligatorische Frage wird in der ehemaligen Eisdiele "Venezia" schon lange nicht mehr gestellt. Seit Jahren ist der Betrieb nämlich geschlossen, an dem so viele Erinnerungen hängen. Schließlich war das im Jahr 1962 in der Käferstraße eröffnete "Venezia" die erste Eisdiele in der Donaustadt. Gianni und Maria Spinazze, inzwischen beide verstorben, haben damitPionierarbeit geleistet. Nach harten Anfangsjahren entwickelte sich das "Venezia" zu einem blühenden Saison-Geschäft. Mit der Eröffnung des "Rialto" durch die Kinder der Eheleute Spinazze verlagerte sich das Hauptgeschäft auf dem Max-Rieple-Platz, das Eis wurde jedoch weiterin der Venezia-Küche hergestellt. Nun soll hier ein Imbiss eröffnen. Foto: Vollmer