Der Jahresausflug der Landfrauen Donaueschingen führte nach einem leckeren Frühstück in Hornberg nach Oppenau zum Klosterhof Allerheiligen. Zu Fuß wanderten die Frauen von dort aus zu den tosenden Wasserfällen. In Freudenstadt wurde mit dem Stadtbähnle die Stadt erkundet. Auch ein Stadtbummel durfte nicht fehlen. Im Gasthaus "Kreuz" in Villingendorf klang der Tag mit einem gemeinsamen Abendessen aus. Foto: Landfrauen Donaueschingen