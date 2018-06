Donaueschingen Kleine Besucher entdecken Fantasie

Donaueschingen. Das vor gut fünf Jahren gegründete Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen an der Haldenstraße hat inzwischen schon rund 54 000 vorwiegend jugendliche Besucher aus der Region zwischen Bodensee und Kinzigtal, vom Breisgau bis ins benachbarte Schwäbische oder aus der Schweiz und Österreich angelockt. Bei vielen Kindern und Jugendlichen wird der Forscher-Instinkt geweckt: Das Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen ist ein Renner.

Denn wo sonst ist so viel spannende Technik in gut durchdachten Modulen aufgebaut? Sie setzen die Fantasie der Kinder frei, Technik lädt ein zum Spiel ohne Grenzen. Und so testen sie, in weiße Labormäntel gehüllt, die Dichte von bestimmten Textilien und Leder, sie bringen mit kräftigem Strampeln auf Fahrrädern einen Dynamo zum Surren, bis die Blaulichter auf ihrem Kopf mit Strom versorgt werden und zu blinken beginnen. Eine Station weiter geht es um Brechungen und Wellenbewegungen des Wassers, oder man kann einen kleinen Roboter programmieren, so dass er gelbe und rote Golfbälle exakt auf ein Lochbrett positioniert.

Wissenschaften sind erlebbar, sie machen neugierig auf Energie, Magnetismus, Hören, Sehen und Riechen. Mechanik, Informatik oder Chemie und Physik, Bewegung und Stillstand. In einem neuen Workshop können Kinder ab der zweiten Klasse eine Reise in das Innere des Körpers unternehmen und von den Anfängen der Chirurgie bis zur modernen Medizintechnik und Endoskopie die Medizin kennenlernen.