Donaueschingen Kinderfest lässt Herzen höher schlagen

Die Torwand sowie der große und die vielen kleinen Tischkicker standen freilich im Mittelpunkt. Auch in der Schminkecke waren die Symbole mit dem runden Leder der Renner. Auf dem Minigolfparcours konnten Groß und Klein zwischen Strohballen und Baumstämmen ihre Geschicklichkeit und Treffsicherheit testen. Auf koordinative Fähigkeiten kam es beim Koordinationsparcours an. Das aus dem Fußballtraining stammende Spielkonzept fördert Konzentration und Beweglichkeit. Ausgiebig getobt wurde in der Schwarzwälder-Bote-Hüpfburg und auf dem Spielplatz mit Kletterbalken und Wippe. Wer eine Verschnaufpause brauchte, war am Werktisch des Donau­eschinger Kunstmuseums "Art.Plus" gut aufgehoben. Hier konnten auch schon kleine Kinder aus wenigen Holzteilen Mini-Segelboote fertigen. Auf dem Weg an die Buttonmaschine schnell noch vorbei am Glücksrad, für das jedes Kind einen Gratis-Chip erhielt, ein Abklatschen mit Kinderbote-Maskottchen "Paul Pinguin" und dann eine Portion Pommes oder ein Muffin – Kinderherz, was willst du mehr?