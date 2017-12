Donaueschingen KHS und WG

"Auch schulformübergreifend werden wir künftig vernetzter arbeiten und unterrichten", erklärt er. Dies würden allein schon die allgemeinen Forderungen an die Schule bedingen: "Kenntnisse in Informatik und Wirtschaftsinformatik werden in allen Berufen immer wichtiger." Ebenso die Fremdsprachen Englisch und Spanisch. "Inzwischen wird ein Teil unserer BWL-Prüfungen auf Englisch abgefragt", ergänzt Judith Geibel.

Mit dem Weggang Goldschmidts war die Schule "von oben" gezwungen worden, den neuen Weg zur Teamleitung zu gehen: "Obwohl das Wirtschaftsgymnasium jährlich mehr Anmeldungen hat als vorhandene Plätze, ist die Zahl der Schüler an der KHS zuletzt auf 850 zurück gegangen. Und da die Schule als Ganzes gesehen wird, hat uns das Regierungspräsidium die Leitungsstelle Wirtschaftsgymnasium gestrichen", sagt Geibel. Die Stelle habe schon lange Bestandsschutz genossen. Als Nachteil wird diese Änderung an der Schule aber nicht gewertet. Das "ungeheuer breit gewordene Aufgabenfeld", so Ruth Smukalla, habe schon seit mehreren Jahren eine Zuarbeit der Kollegen erfordert. Eine große Umstellung bedeute diese Änderung daher nicht. Ziel des Trios ist, den guten Ruf des Wirtschaftsgymnasiums und der Schule generell zu pflegen. "Alle Lehrer an der KHS engagieren sich sehr für ihre Schüler, was manch neuen Schüler überrascht. Wir kümmern uns auch über den Unterricht hinaus", sagt Judith Geibel. Der Wandel der Gesellschaft und familiären Verhältnisse fordere dies aber auch ein, meint dazu Ruth Smukalla.