Donaueschingen Jägerbataillon 292: Kommandeur übergibt an Nachfolger

Viel Lob gab es für Otto von Bertrand Boyard, dem Kommandeur der Deutsch-Französischen Brigade: "Wir verabschieden hier einen ausgezeichneten Ausbilder, der herausragende Leistungen gezeigt hat", sagte Boyard. Sandro Brandt sei durch seine Erfahrungen bestens geeignet, die Nachfolge anzutreten und Infanterie-Führer der Brigade zu werden. Brandt hat Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Bundeswehr-Universität in München studiert. Er war stellvertretender Kommandeur des Jägerbataillons 1 in Schwarzenborn und schließlich Abteilungsleiter der militärischen Ausbildungsunterstützung der Panzerbrigade 12. Ein nächster Auslandseinsatz stehe auch schon an: 2020 gehe es nach Mali.

"Bereits seit 106 Jahren gibt es in Donaueschingen eine gelungene Symbiose zwischen ziviler Verwaltung und Militär", sagte OB Pauly. Die Soldaten seien in der Stadt sehr wichtig, einerseits als wirtschaftlicher Faktor, andererseits als Garant für Schutz, etwa bei Einsätzen im Katastrophen-Fall oder bei der Flüchtlingshilfe. Die Deutsch-Französische Brigade sei ein wichtiges Element der Völkerverständigung.

"Die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Militär ist ein wichtiger Faktor", so Pauly weiter. Es sei zudem wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Gerade in dieser Hinsicht sei Wolf Rüdiger Otto ein Vorbild: "Mit Fürsorge, Menschlichkeit und ihrem Charakter setzen sie Maßstäbe für die Soldaten. Ihnen nimmt man ab, dass die Bundeswehr in der Gesellschaft verankert ist."

Die Deutsch-Französische Brigade ist ein binationaler Großverband mit rund 5600 Soldaten und zivilen Mitarbeitern. Sie bildet das Kernelement für die deutsch-französische Heereskooperation. Die Besonderheit besteht darin, dass deutsche und französische Soldaten tagtäglich Seite an Seite ihren Dienst verrichten. Ihre Zusammenarbeit läuft auch bei gemeinsamen Übungen und Einsätzen. Die Brigade steht für operative Einsätze im Rahmen der Europäischen Union, der NATO oder den Vereinten Nationen zur Verfügung. Sie war bereits mehrfach in Auslandseinsätzen, so etwa auf dem Balkan oder in Afghanistan.