Donaueschingen Inseln der Fußball-Vorfreude

Donaueschingen (wur). Von WM-Fieber kann am Tag des Eröffnungsspiels in der Donaueschinger Innenstadt nicht die Rede sein. Autos mit Fähnchen? Autos mit schwarz-rot-gold texilierten Außenspiegeln? Jeweils Fehlanzeige. Eine Spurensuche offenbart einzelne Inseln der Fußball-Vorfreude. Leicht erhöhte Temperatur mit Geschäftssinn gepaart. Der erste Weg führt zum Haushalts- und Spielwarengeschäft Thedy. In einem Eimerchen in Schaufensternähe zwängen sich, leicht zu übersehen, in Plastik verpackte Fahnen.