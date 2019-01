Donaueschingen IMS Gear spürt eine Wachstumsdelle

Aktuell habe man auf die veränderten Rahmenbedingungen kostenseitig reagiert. Im Personalbereich habe man die Leiharbeit zurückgefahren, sagt Weber. Gegebenenfalls werde man die Schichtmodelle variabel an geänderte Abrufvolumina, also die von Geschäftspartnern bestellten Stückzahlen, anpassen.

Gleichzeitig laufe der Bezug des neuen Werkes in Villingen-Schwenningen planmäßig, wie IMS Gear-Pressesprecher Thomas Schröter versichert. Im Gewerbegebiet Salzgrube, zwischen den Stadtbezirken gelegen, entsteht eine Produktionshalle mit 12 000 Quadratmeter Nutzfläche, Sozialräumen und Logistikflächen. Seit August vergangenen Jahres werden die Produktionsflächen sukzessive mit Maschinen und Anlagen bestückt. Wenn der Einzug der aus Donaueschingen und Trossingen abgezogenen Produktionsbereiche Ende 2019 abgeschlossen sein wird, sind dort zwei Einheiten mit insgesamt 250 Mitarbeitern zugeordnet.

Die Umzugspläne erlauben neue Zuordnungen in Donaueschingen, dem mit 1450 Mitarbeitern größten Standort. So können Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Anlage-, Werkzeug- und Formenbau (Industrial Engineering) erweitert und im Technologiezentrum Donaueschingen konzentriert werden.

Das Unternehmen weiß, dass in der gegenwärtigen Situation Gerüchte einer schweren Krise die Runde durch die Stadt machen. Weber beschönigt das nicht. Das beste Gegenmittel sei es, die eigenen Mitarbeiter zeitnah und umfassend über die aktuellen Entwicklungen im Unternehmen zu informieren. Dabei seien es keineswegs die Probleme, die gegenwärtig Dieselaggregate beim Kunden haben, oder die anstehende Antriebsrevolution in Richtung Elektro, die IMS Gear angeblich das Leben schwer machten: Was die Produktpalette anlange, sei IMS Gear ganz unabhängig davon, ob ein Fahrzeug von Verbrennungsmotoren, per Hybrid-Technik oder rein elektrisch angetrieben wird, sagt Weber: "Als Wachstumsbremse wirkt die generelle Abkühlung im Automotive-Markt", unterstreicht der Unternehmensvorstand.

Statt weiterer Steuerimpulse setzt IMS Gear darauf, dass der weltweite Automobilmarkt mittel- und langfristig weiter wachsen und der weltweite Fahrzeugbestand moderat zunehmen wird. Diese Perspektive biete dem Unternehmen grundsätzlich auch künftig Wachstumschancen.