Auf der Baar läuft die Maisernte auf Hochtouren, wie auf einem Maisfeld in der Äußeren Röte aus der Vogelperspektive zu sehen ist. Da sind die imposanten Mähdrescher klein wie Spielzeuge. Von einem zufriedenstellenden Ernteaufkommen in den meisten Bereichen spricht Walter Maier, Leiter des Landwirtschaftsamtes. Demnach haben sich die Wintergetreide aufgrund der Niederschläge im Frühjahr gut entwickelt, weniger Ertrag weisen Hafer, Brau- und Sommergerste auf. Auch die Raps- und Kartoffelernte dürfte geringer ausfallen. Gut gewachsen ist dagegen der Silomais. "Die Menge dürfte zufriedenstellend sein." Fehlt das Grünland. Der erste Schnitt sei gut gewesen, die weiteren Schnitte weniger befriedigend. Wo es Gewitterregen gab, hätten die Böden das Wasser gut aufgenommen. Schlimmer sei die Situation im Schwarzwald. Dort seien der zweite und dritte Schnitt mangels Regen quasi ausgefallen. Das führte für Verteuerungen auf dem Futtermarkt. Eine regelrechte Obstschwemme haben die Streuobstwiesen produziert: Viel Betrieb herrscht in den Mostereien. Foto: R. Müller