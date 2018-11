Donaueschingen Hohe Flexibilität und Selbstständigkeit

Im Jahr 1990 wurde er Referatsleiter für tierische Erzeugung und Fischerei am Regierungspräsidium in Karlsruhe. Kurz vor der Versetzung nach Donaueschingen war Walter Maier am Landwirtschaftsamt Saulgau und an der Technikerschule in Sigmaringen beschäftigt. Seit November 1993 war er Leiter des Landwirtschaftsamtes mit Fachschule für Landwirtschaft in Donaueschingen. Im März 2017 wurde er für 40 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt. Walter Maier hat seine Frau Hanna beim Studium in Hohenheim kennengelernt. Das Ehepaar Maier hat vier Kinder und zwei Enkelkinder.

Landrat Sven Hinterseh hob den hohen Einsatz hervor, den Walter Maier für die landwirtschaftlichen Betriebe und Familien im Kreis und für die Fort- und Weiterbildung einbrachte. Ministerialdirigent Joachim Hauck vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz war der passende Ministeriumsvertreter, weil er seit dem Studium die Wege von Walter Maier begleitete. Hauck betonte unter anderem, es sei eine Wesensart von Walter Maier, die Dinge möglichst selbstständig zu regeln. Grußworte überbrachten Bernhard Bolkart, Vizepräsident und Kreisverbandsvorsitzender Villingen des BLHV und Reiner Schnekenburger, Vorsitzender des Vereins für landwirtschaftliche Fachbildung Schwarzwald-Baar (Ehemaligenverein). Beide erinnerten an die sehr gute Zusammenarbeit mit Walter Maier.

Der stellvertretende Amtsleiter Reinhard Schulze sprach für die Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes. Maier habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitarbeiter gehabt und sich für ihr Wohl in starkem Maße eingesetzt. Er sei ein Profi im Einteilen der Aufgaben auf das Personal gewesen, um Überlastungen in einzelnen Bereichen abzufangen. "Ich habe zwar gedacht, dass mir Lob zugesprochen wird, aber nicht in dem hohen Maße", sagte der immer bescheidene Walter Maier.