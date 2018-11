Donaueschingen Hier kommt Heimat knallbunt daher

Donaueschingen. An der Ausstellungseröffnung am Sonntag haben fast 200 Kunstinteressierte teilgenommen – für das agile Ausstellungshaus ein imposanter Erfolg.

Als Simone Jung den Künstler und die Gäste begrüßt, tut sie das in blitzblanker Umgebung. Stefan Strumbel hat speziell für diese Kunstschau aus mehreren Dutzend funkelnagelneuen Transportmilchkannen samt Bügeldeckeln eine mehrteilige hochragende Installation geschaffen, die im Spiegelsaal des Museums das Rednerpult fast verschwinden lässt. Dann umreißt Jung in Kürze Strumbels Künstlerbiografie.

1979 in Offenburg geboren, wo er auch heute lebt, hat sich Strumbel schon früh als Graffitisprayer betätigt und sich später die Frage gestellt, die sprachliche Feingeister leicht schaudern lässt: "What the fuck is Heimat?" In gemäßigter Übersetzung: "Was um alles in der Welt bedeutet Heimat?" Provokante knallfarbige Antworten auf diese Frage hat Strumbel zum Beispiel in Gestalt von rosafarbenen bekrönten Schweinemasken oder schrill lackierten Kuckucksuhren gegeben.