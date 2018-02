Donaueschingen Heiteres Programm kommt an

So trafen sie sich im Musikantenpalast wie gewohnt am Fasnetsamstag, um sich während dem "Circus Maximus" an einem Programm mit sieben kürzeren und längeren Sketchen, Liedbeiträgen und Musikeinlagen zu laben.

Dompteur und Conférencier Manuel Hall führte durch den Abend, der lockerer nicht hätte sein können. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um sich an einem heiteren Programm zu erfreuen, das in der Unbekümmertheit seiner Aufführungen gefiel.

Einer der Höhepunkte waren die "Glocken von Rom". Ein gesungener Sketch, welcher im Bereich der Gürtellinie die Lacher schnell auf seiner Seite hatte.