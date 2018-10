Donaueschingen Harter Kampf um Auszubildende

"Es kommt immer häufiger vor, dass Bewerber zu mir kommen, die schon mehrere Angebote aus anderen Betrieben haben. Da ist es natürlich umso schwieriger, geeigneten Nachwuchs an Land zu ziehen.", erklärt er. Gelungen ist das bei Simon Blank. Der kann in einer Ausbildung zum Lacklaboranten seine chemischen Interessen zur Anwendung bringen. Durchaus bewährt habe sich die Übernahme von Zeitarbeitern in die Ausbildung: "Wenn sich jemand gute Arbeit leistet und Interesse an einer Lehre zeigt, dann sind wir bisher sehr gut damit gefahren, diese Leute zu halten, auch wenn sie schon etwas älter sind." Noch schlechter sehe es jedoch auf dem Stellenmarkt aus. Ausgebildetes Fachpersonal im chemischen Bereich sei in der Region nicht zu bekommen. Neben der Übernahme von Auszubildenden bleibt da nur noch die bundesweite Akquise. Nicht so einfach: "Wir müssen die Fachkräfte von den Vorteilen dieser Gegend überzeugen, ihnen Anreize bieten. Viele möchten nicht in den beschaulichen Schwarzwald ziehen." Dass Döggingen durch die Elektrifizierung der Bahnstrecke nun besser angebunden ist, sei da ein wichtiger Fortschritt, so Klötzer.

Elektro Vater: "Heutzutage möchten die meisten jungen Leute keinen Hammer mehr in die Hand nehmen, sondern lieber einen Kugelschreiber", veranschaulicht Christian Vater die Situation. Der Elektrotechniker kann sich vorstellen, dass viele von der körperlichen Arbeit in handwerklichen Berufen abgeschreckt werden. Dabei müsse man in seinem Beruf heute durch moderne Maschinen längst nicht mehr so viel physische Kraft einsetzten wie in früheren Jahrzehnten, meint Vater. Allerdings erfordere die Arbeit mehr Verstand als so mancher glaube: "Ich würde behaupten, dass die Elektrotechnik eines der anspruchsvollsten Handwerke darstellt." Dabei ist Christian Vater beispielsweise sehr stolz auf seinen Auszubildenden Paul Hommel, der als Jahrgangsbester das erste Ausbildungsjahr beendet hat. Jeden Tag gebe es neue Herausforderungen, was den Alltag sehr abwechslungsreich mache. Eigenständiges Arbeiten, Kommunikation mit dem Kunden sowie eine hervorragende Auftragslage machen den Beruf zusätzlich attraktiv. Dennoch muss Vater um jeden Mitarbeiter kämpfen. "Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz bekommen wir vielleicht eine pro Jahr. Wenn wir dann alle drei Jahre nach Nachwuchs suchen, ist die Auswahl daher sehr gering." Zwei ausgebildete Monteure könne er zudem gut gebrauchen, aber der Markt sei leer. "Nächstes Jahr geht ein langjähriger Mitarbeiter. Wenn ich bis dahin niemanden finde, werde ich weniger Aufträge annehmen können", prognostiziert Vater. Auf lange Sicht könne die Situation nur durch die Erhöhung der Gehälter entspannt werden, was sich dann im Preis der Dienstleistung widerspiegeln werde.

IMS Gear: "Es gelingt uns nach wie vor, sämtliche Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen, zum Teil dauert es aber deutlich länger und erfordert mehr Aufwand", berichtet IMS Gear-Personalleiter Benedikt Lenhart. 28 Stellen seien in Deutschland derzeit unbesetzt, wobei der Schwerpunkt bei Fachkräften im technisch-gewerblichen Bereich liege. Die Bewerberzahlen auf Ausbildungsplätze seien auch bei ihnen leicht rückläufig, weshalb es zusätzlicher Anstrengungen bedürfe "um zum Beispiel für ein Studium nicht geeignete Abiturienten oder Studienabbrecher von einer Ausbildung zu überzeugen oder schwieriger auszubildende Kinder zu integrieren." Es bestehe jedoch durchaus noch Interesse an ihren Lehrplätzen, so Lenhart, denn das Unternehmen verfolge bei seinem Ausbildungskonzept über einen ganzheitlichen Ansatz: "Unsere Erfahrung zeigt, dass sich Auszubildende bei ihrer Entscheidung für einen Platz weniger von materiellen Anreizen leiten lassen, sondern mehr Wert auf Aspekte wie die Qualität der Ausbildung, die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz nach dem Abschluss und attraktive Perspektiven für die weitere berufliche Entwicklung legen." Die Lehrlinge profitierten unter anderem von der Möglichkeit zu Auslandsaufenthalten an den Standorten in den USA, Mexiko oder China. Die Entscheidung für den Verfahrensmechaniker als Ausbildungsberuf bei IMS Gear hat er nie bereut. Das Unternehmen hat ihn nach seinem Abschluss in eine Festanstellung übernommen.

Im Handwerk sind die Lehrlingszahlen wieder gesunken, nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren steigend oder stabil waren. Mit 1520 neuen Ausbildungsverträgen sind es knapp sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie Muriel Claus, Pressesprecherin der Handwerkskammer Konstanz, mitteilt. Lediglich im kaufmännischen Bereich hat die Zahl nicht abgenommen. Am stärksten betroffen sind die Bereiche (Aus-)Bau und Lebensmittelhandwerk. Allerdings seien Schwankungen im Drei-Jahres-Rhythmus nicht selten, relativiert Claus. Genaue Angaben zu unbesetzten Lehrstellen hat die Handwerkskammer nicht. Auf der Online-Ausbildungsplatzbörse der Handelskammer sind rund 200 Lehrstellen weiterhin ausgeschrieben. Am häufigsten werden dort angehende Elektroniker, KFZ-Mechaniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gesucht. Vorbildliche Ausbildungsbetriebe zeichnet die Kammer zum Beispiel mit dem Voraus-Ausbildungszertifikat aus. Lehrlingen biete man dort oft zusätzlich zu einer guten Begleitung auch besondere Extras wie Auslandsaufenthalte und Weiterbildungen. Stichproben hätten ergeben, so Claus, dass derartige Betriebe meist mehr Bewerber haben, als sie benötigten. Der Zukunft sieht Claus vorsichtig optimistisch entgegen: "Dafür darf die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung aber nicht nur proklamiert, sondern muss auch gelebt werden."