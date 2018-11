Zwei Tage lang kämpfte der jüngste Fußballnachwuchs der Region beim Hallenspieltag des SSC Donaueschingen um Ball und Tore und bot den Zuschauern ein tolles Spektaktel. Mit dabei war auch ein SSC-Mädchenteam, das bei den F-Junioren sein Können zeigte. Insgesamt beteiligten sich 42 Mannschaften an beiden Wettkampftagen an dem Turnier. Die Ergebnisse spielten dabei keine Rolle, jedes Tor der Fünf- bis Achtjährigen wurde von Spielern und Fans frenetisch gefeiert, auch und besonders, wenn es nur das Ehrentor war. Am Ende gab es bei der Siegerehrung für alle Teilnehmer wie immer bei den Jüngsten die ersehnten Medaillen und ein Jubelfoto. Foto: Minzer