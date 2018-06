Donaueschingen Händler und Initiative "Wir für Donau" setzen sich ein

Zwar hat der Kreistag 2012 die Wiedereinführung des Alt-Kennzeichens abgelehnt, doch in dem Jahr, in dem Donaueschingen 25 Jahre Große Kreisstadt feiert, wäre es die Krönung, wenn es auch wieder ein DS-Kennzeichen gebe, so Reiths Begründung.

Mit großer Mehrheit hat sich nicht nur der Gemeinderat für die neuen Bestrebungen ausgesprochen, aktive Mitstreiter haben sich auch in den Reihen des Gewerbevereins und bei "Wir für Donau" gefunden. Nachdem beim Verkaufsoffenen Sonntag den Autohäusern durch den Gewerbeverein DS-Kennzeichen zur Verfügung gestellt wurden, um auf die Initiative aufmerksam zu machen, wird nun die nächste Phase eingeläutet. "Wir haben die DS-Kennzeichen an unsere Mitglieder verteilt", sagt Gerhard Werb, der mit Pattrick Schmoll den Gewerbeverein führt. So sind die Schilder nun in 50 Geschäften in Donaueschingen zu finden. Außerdem wurden 5000 Aufkleber verteilt, die ebenfalls für das DS-Kennzeichen werben sollen.

Viel Gesprächsstoff