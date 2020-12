Donaueschingen Glühende Begeisterung fürs Weihnachtsfest

Doch warum nimmt der 66-Jährige diese Strapazen jedes Jahr aufs Neue überhaupt auf sich? "Bei einem Berlinbesuch über Weihnachten und Silvester hat mich dieses Virus erwischt. Dort sah man damals fast an jedem Haus Lichterketten um die Fensterrahmen leuchten. Das hat mir gefallen", erzählt er und weist darauf hin: Die Amerikaner machen dies ja schon seit Jahrzehnten vor.

Er und sein Sohn Manuel sind meist drei Tage beschäftigt mit dem Dekorieren. Manchmal sei diese Angelegenheit auch mit Strapazen verbunden, gibt Walter Köhler zu. "Ich saß schon bei Schnee und Wind auf dem Dach, um ein kaputtes Birnchen zu finden, da dies eine Kettenreaktion von nicht brennenden Birnen auslöste", erzählt er mit einem verschmitzten Lächeln.

Und wie hoch sind in dieser Zeit die Stromkosten? Diese Frage kann Köhler nicht beantworten. Vor Jahren habe ihm der Stromanbieter einmal geschrieben, er möge doch kontrollieren, ob er irgendeinen Stromfresser angeschlossen habe. Die Kosten seien ihm hier egal. Der schönste Lohn für diese Arbeit sei, wenn er vom Küchenfenster aus Familien mit Kindern beobachten könne, die strahlende Augen haben.

Für die einen ist die festliche Beleuchtung Kitsch. Doch es gibt Psychologen, die der Ansicht sind, dass der Anblick positive Gefühle auslöst. So geht es auch Walters Sohn Manuel. Der 37-Jährige empfindet Weihnachten als die schönste Zeit des Jahres. Und wenn sein Vater mal nicht mehr so hoch hinaus kann, will er die Tradition fortführen.

"Jawohl, wir sind da." Das zu zeigen ist Familie Köhler in diesem Jahr besonders wichtig. Zwischen 2500 und 3000 Lämpchen leuchten an ihrem Haus und im Vorgarten, zahlreiche Figuren sorgen für Weihnachtsstimmung. Am vierten Adventssonntag sowie am ersten Weihnachtstag will die Familie ab 18 Uhr für etwa eine halbe Stunde lang Serenaden vom Balkon zum Besten geben. So wie sie es schon von Ostern bis zu den Sommerferien getan hat.