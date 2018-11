Donaueschingen Georg Etscheits Sturm richtet sich gegen die Windkraft

"Im Klartext: Schon in wenigen Jahren wird das ganze Land außerhalb der großen Ballungsräume so aussehen, wie heute schon die geschundene Küstenregionen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins: Windräder, soweit das Auge reicht."

Nicht nur Windkraftanlagen, sondern auch Solarfelder, Biogasanlagen und Hochspannungsleitungen. "Unsere Heimat: verspargelt, verspiegelt, verdrahtet, vermaist."

Dabei scheut er auch vor deutlichen Worten nicht zurück: "Diese so genannte Energiewende ist ein seit Ende des Zeiten Weltkriegs noch nicht da gewesener Schlamassel, ein Armutszeugnis für eine einst bewunderte Nation von Forschern und Ingenieuren, eine Katastrophe für Menschen, Tiere und Natur." Sie sei eine beispiellose Kulturschande in einem Land, das sich einmal seiner Dichter und Denker und seiner Landschaften rühmte. "Sie ist eine aberwitzige Materialschlacht, bei der Aufwand und Wirkung in einem geradezu grotesken Missverhältnis stehen."

Die Energiewende sei auch ein gesellschaftspolitisches Desaster, "weil sie die Gegensätze zwischen Stadt und Land, genauer gesagt, zwischen der Stadt- und der Landbevölkerung vertieft hat und weiter vertieft". Konsumiert werde die "angeblich so umweltfreundliche Energie" mehrheitlich in den Städten, während sie eben nicht dort produziert werde.

Der Klimawandel ist seiner Meinung nach keine Glaubensfrage, sondern ein physikalisches Phänomen, an dem auch der Mensch seinen Anteil hat. Ideologische Grabenkämpfe müssten eingestellt werden, die Klima- und Umweltpolitik sich auf das Sinnvolle und Machbare konzentrieren. Die Klimaziele wären nicht zu erreichen, weder national noch europa- und schon gar nicht weitweit. Es wäre eine Vollbremsung notwendig.

"Es würde ja schon ausreichen, wenn wir einfach die Tugenden unserer Groß- und Urgroßeltern beherzigen würden, die in ihrem an Sparsamkeit, Bescheidenheit und Gottesfurcht orientierten Lebensstil oft ökologische handelten, ohne es zu wissen." Doch Menschen, die freiwillig so agieren, würden eine Ausnahme bleiben.

Und so fordert Etscheit ein "realistisches und belastbares Energiekonzept, das die physikalischen, politischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Grenzen anerkennt und der Erkenntnis nicht ausweicht, dass der ressourcen- und umweltschonende Umbau unserer Energieversorgung, so er jemals funktionieren kann, eine Aufgabe für Generationen sein wird." Was aber vor allem nötig sei, wäre ein neues Verhältnis zur Rolle des Menschen in seiner Umwelt.