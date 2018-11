Donaueschingen Für die Kinder ist Papa ein Superheld

Für Nikolaj Hinitschew eine schreckliche Situation: Er wollte helfen, war aber zu weit weg. Es blieb keine Zeit einzugreifen. "Ich kann einfach nicht verstehen, wie man so etwas machen kann. Ich wurde so erzogen, dass man Respekt vor der Staatsgewalt hat", sagt der Lastwagenfahrer. Eine weitere Zeugin war ebenfalls geschockt und brach zuhause in Tränen aus.

Der damals 16-Jährige war im Donaueschinger Revier kein Unbekannter. "Er hat mich schon über ein Jahr beschäftigt", sagt Oberkommissar Elmar Keller, der die Ermittlungen geführt hat. Während die anderen drei eher Kleinkriminelle gewesen seien, handle es sich bei dem Vierten um ein ganz anderes Kaliber. Vier dicke Aktenordner hatten sich angesammelt.

Daher wurden auch schnell eine Fahndung eingeleitet und ein Besuch zuhause abgestattet. In der Nähe des Polizeireviers wurde der junge Mann gefasst. Doch für einen Haftbefehl reichte es nicht in der Kürze der Zeit. "Wir verstehen die Staatsanwaltschaft. Die Hürden sind hoch", sagt Knörr. Doch für die Beamten in Donaueschingen war es nicht einfach, den Jugendlichen wieder gehen lassen zu müs.

Anfang April war aber Schluss: Mit mehreren Rollerdiebstählen in einer Nacht, einem in der Breg in Hüfingen versenkten Fahrzeug, einer chaotischen Fahrt mit Verfolgung durch die Polizei und der Flucht mit dem Roller über den Siedlersteg sorgte der "schwere Junge" für Schlagzeilen. Der zuständige Staatsanwalt las den Bericht, rief in Donaueschingen an und erkundigte sich, ob es um den Polizeibekannten gehen würde. "Mündlich hat er dann einen Haftbefehl ausgesprochen", sagt Knörr, und Keller fügt hinzu: "Noch in der Nacht konnten wir ihn an einer Tankstelle festnehmen."

Maßgeblich beteiligt ist Nikolaj Hinitschew: "Wir können gar nicht sagen, wie es ohne ihn ausgegangen wäre", sagt Keller. Nicht nur sein Eingreifen, sondern auch seine Zeugenaussage sind für den Fall maßgeblich gewesen. Und das besonders in Zeiten, in denen die Bereitschaft, sich als Zeuge zu melden, zurückgehe und die Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei steige.

Deshalb war es Knörr und auch dem Polizeipräsidenten Gerhard Regele wichtig, das Musterbeispiel an Zivilcourage zu würdigen. Auf Kreisebene gebe es leider keine solche Veranstaltung, daher übernahm das Donaueschinger Revier nun den Part. Medaille und Urkunde und jede Menge Dank gab es für Nikolaj Hinitschew. "Ich habe so etwas in meiner 41-jährige Dienstzeit ganz selten erlebt", sagt auch Elmar Keller.

Als Nikolaj Hinitschew an diesem Februartag nach Hause kommt, erntet er zuerst wenig Begeisterung von seiner Frau. Schließlich hatte er sich mit den drei Kindern einfach auf dem Parkplatz stehen lassen. "Sie hat einfach nicht verstanden, was los war und hat sich Sorgen gemacht", blickt Hinitschew zurück. Schließlich habe er ihr nur zugerufen "Warte mal kurz. Ich komme gleich wieder." Doch es dauerte. So ging sie mit den Kindern nach Hause und wartete dort auf ihren Mann.

Als sie aber die ganze Geschichte erfahren hatte, war sie jedoch richtig stolz. Und die Kinder erst. Natürlich erzählte der Vater die Geschichte zu Hause, und es wurde viel darüber gesprochen. "Die Jungs finden das einfach nur cool. Für sie ist der Papa ein Superheld", sagt Hinitschew. Selbstverständlich wird er ihnen auch gleich die Medaille zeigen, wenn er zuhause ist. "Es ist für mich wichtig, meinen Kindern ein Vorbild zu sein."