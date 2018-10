Donaueschingen Fairtrade-Town: Kampf um begehrtes Siegel

In Donaueschingen sind momentan die Bemühungen um das Fairtrade-Town-Siegel in vollem Gange. Im September hatte das Fürstenberg-Gymnasium im Rahmen der Fairen Woche fair gehandelten Kakao ausgeschenkt und der Weltladen allerlei faire Versucherle angeboten. Dieser Tage lief im CineBaar die Dokumentation "Das Grüne Gold", die sich mit dem Landraub in Äthiopien befasst. Die Steuerungsgruppe unter Leitung von Uwe Kaminski bemüht sich, die Problematik bei den Bürgern präsent zu halten und Bewusstsein für die Produktionsbedingungen zu schaffen. "Wir freuen uns natürlich sehr, wenn die Stadt das Siegel verliehen bekommt. Ende nächsten Jahres könnte es so weit sein", erklärt Kaminski.

Schließlich wirke sich die Auszeichnung positiv auf das Image der Stadt aus. "Dennoch ist für uns der Weg das Ziel." Es freue ihn, dass die Verwaltung fairen Orangensaft und Kaffee ausschenke. Ebenso, dass Discounter, Supermärkte und so mancher Einzelhändler bereits fair gehandelte Produkte im Sortiment hätten, aber "das kann noch ausgebaut werden", so Kaminski. Deshalb sei seine Gruppe mit dem Großmarkt Prohoga im Gespräch, der durchaus Bereitschaft zeige, eine größere Auswahl anzubieten, wenn noch mehr Unternehmen in der Region ihr Interesse an fairen Produkten bekundeten.

Viel entscheidender sei jedoch die Aufklärung der Menschen, denn dadurch könne ein Unterschied gemacht werden. "Wir müssen ja erst einmal dafür sorgen, dass die Nachfrage steigt", betont Kaminski. "Sonst bringt auch eine Ausweitung des Sortiments nichts." Die Kosten für die Initiative seien überraschend gering, ein niedriger dreistelliger Betrag und auch der Zeitaufwand, verteilt auf mehrere Schultern, seien gut leistbar.