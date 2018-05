Donaueschingen Evangelische Gemeinde feiert Jubiläum

Donaueschingen. 2018 blicken die evangelischen Christen in ökumenischer Gemeinschaft mit ihren katholischen Geschwistern auf 200 Jahre evangelisches Leben in Donaueschingen zurück. Nicht ganz 500 Gemeindeglieder umfasste die Kirchengemeinde am Ende des Krieges, über 70 Jahre später wuchs die Gemeinde um das Zehnfache auf 4708 Gemeindeglieder (Stand: 31.Dezember 2017) an. Dahinter verbergen sich große Veränderungen im Gemeindeleben, in seiner Struktur und in der Bewältigung der Probleme – manchmal in dramatischer Form.

Wiederaufbau der Kirche nach dem Krieg

Beim Bombenangriff auf Donaueschingen am 22. Februar 1945 wurde die Kirche erheblich zerstört, doch was das Dritte Reich und der Krieg an Verwundungen, Ängsten und seelischen Zerstörungen hinterlassen hatten, dazu die Trauer um die zahlreichen Kriegstoten und Opfer der Naziherrschaft, ist heute kaum mehr vorstellbar. Vieles hatte sich aufgestaut, was man aktuell nicht bewältigen konnte, es auch nicht auszusprechen wagte. Das kam aber alles umso heftiger wieder hoch, als man die Schäden wieder wegräumen wollte. In der Kirchengemeinde war dies am heftigsten in der langen Phase des Wiederaufbaus der Kirche bis 1949 zu erleben. Materialknappheit, Geldmangel – die Währungsreform hatte das alte Geld fast vollkommen wertlos gemacht – zogen die Aufbauarbeit sehr in die Länge. All das entlud sich auf sehr unchristliche Weise in den Auseinandersetzungen zwischen Pfarrer Frank mit der Gemeindeleitung und dem Bauleiter Anton Mall. Es gab heftige Vorwürfe, zum großen Teil auch in der gemeindlichen Öffentlichkeit. Worte wie Diktatur, Fälschung oder Betrug waren an der Tagesordnung. Der Streit um die Wiederherstellung des sogenannten Orgelgitters 1948/49, das nicht zerstört war, nahm teilweise recht groteske Züge an, fast in Formen eines Glaubenskrieges ausartend. Landesbischof Bender konnte mit seinem Friedensbrief kaum die Gemüter beruhigen, und eine lange Friedensarbeit war nach der Wiedereinweihung vonnöten. Ein hoffnungsvolles Zeichen war allerdings – auch in ökumenischer Sicht – die Namensgebung der Kirche: Christuskirche – für Pfarrer Frank ein Sinnbild der christlichen Gemeinden in der Stadt mit Christus in der Mitte, Maria zur Linken und Johannes dem Täufer zur Rechten wie auf dem Isenheimer Altar.