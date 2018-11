Donaueschingen Erstes Lob für städtisches Verkehrskonzept

Es war auch mal die Rede von einem Kreisverkehr an dieser Kreuzung, doch Experten sagen: Das funktioniert so überhaupt nicht. Also bleibt es bei der Ampelanlage an der Stelle, wo die Villinger Straße den Hindenburgring kreuzt. Und so wurden zwar die alten Ampelanlagen abgebaut, jedoch an deren Stelle auch wieder Neue aufgebaut. Denn mit den neuen Ampeln soll dann auch ein Anpassen der Rot-Grün-Phasen wieder möglich sein, sodass man auf dem Hindenburg viel flüssiger fahren kann und nicht mehr so lange an den roten Ampeln stehen muss.