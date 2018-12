Donaueschingen. Wenn das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen am Freitag, 4. Januar, zum 22. Mal im Mozart-Saal der Donauhallen das neue musikalische Jahr eröffnet, steht dieses Konzert unter einem besonderen Stern. Denn der neue Chefdirigent der Sinfoniker, Achim Fiedler, hebt um 19 Uhr zum ersten Mal im Mozart-Saal den Taktstock. Auf dem Programm stehen die Melodien der Wiener Strauß-Dynastie: Vater Johann Strauß (Seufzer Galopp), Johann Strauß Sohn (Wein, Weib und Gesang) und Josef Strauß (Delirien Walzer); aber auch Josef Lanner, Leopold Mozart und Franz von Suppé werden erklingen. Karten zum Preis von 21 und 18 Euro sind in der Tourist Information, Karlstraße 58, Telefon: 0771/85 72 21, unter www.musikfreunde-donaueschingen.de sowie an der Abendkasse erhältlich.