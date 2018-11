Das erste Band-Event in der Aula des Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen war ein voller Erfolg. 35 Nachwuchsmusiker begeisterten die rund 100 Zuhörer mit ihrer Spielfreude sowie ihrem instrumentalen und gesanglichen Können. Auf der Bühne waren Sevenheaven der Musikschule Donaueschingen mit Sebastian Schnitzer, die Juniors vom FG um Björn Sermersheim und die FG-Band unter der Regie von Christian Feierabend sowie als Gast die Band des Gymnasiums am Hoptbühl Vilingen mit Musiklehrer Matthias Jakob. Sie unterhielten eineinhalb Stunden lang mit cooler Musik aller StilrRichtungen – vom Rock, Pop, Jazz, Swing und Soul bis hin zu Deutscher Musik und Volksrock. Mit einer Eigenkomposition, "Ich will frei sein" waren die FG-Juniors am Start. "Ein super Erfolg", freute sich Organisator Sermersheim. "Ich könnte mir vorstellen, den Event als übergreifende Konzertreihe zu etablieren." Foto: J. Müller