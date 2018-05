Donaueschingen. Erfolg für die Eisstockschützen der DEG Eiswiese: Wilfried Dreher hat an der ersten Südwestdeutschen Duo-Mixed-Meisterschaft mit seiner Teampartnerin Beate Wiegand vom ESC Glashütte einige Siege eingefahren. Die beiden starteten phänomenal in das Turnier, teilt der Verein mit. "Die ersten fünf Spiele dominierten sie, doch dann kam das Spiel gegen den letztendlichen Turniersieger Langenargen. In der ersten Kehre holten sich Dreher/Wiegand gleich neun Punkte, dann mussten sie aber vier Kehren in Folge abgeben. Da reichten die drei Punkte der letzten Kehre leider auch nicht mehr und sie mussten sich am Ende geschlagen geben." Auch gegen ein Freiburger Team ging das letzte Spiel verloren, sie reihten sich dennoch hinter der Spielgemeinschaft ein. Beate Glatz, sportliche Leiterin der Eiswiese, gratuliert Dreher zum erfolgreichen Saisonstart.