Donaueschingen Eisstocksschützenim Wettbewerb

17 Teams gehen am Samstag an den Start

Am Samstag messen sich insgesamt 13 Mannschaften aus Deutschland und vier aus der Schweiz bei zwei Wettbewerben im Rahmen eines Freundschaftsturniers. Der Sonntag bleibt den Laienspielern vorbehalten. In zwei Runden wollen 14 Teams aus Vereinen, Betrieben und Freizeitgruppen die Siegermannschaft ermitteln. Die Eisstockschützen aus Donaueschingen spielen regelmäßig bei verschiedenen Turnieren in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Nun haben sie namhafte Mannschaften zu ihrem 18. Turnier auf den Asphaltplatz an der Prinz-Fritzi-Alle 4 eingeladen. Im Gegensatz zur Wintersaison, die auf dem Eis gespielt wird, üben die Eisstockschützen im Sommer mit speziellen Platten auf Asphalt- oder Betonbahnen ihren Sport aus.