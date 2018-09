Donaueschingen Eine starke Frau und starke Farben

Obwohl Washington D.C. ein relativ gutes Pflaster für junge Künstler war, kehrte Dorothy Fratt der Stadt 1958 den Rücken und zog mit ihrem Mann Nicholas und den vier Söhnen nach Arizona. Vor allem das besondere Licht dort hatte es ihr angetan. Sie wollte etwas Neues sehen und alten Ballast von sich werfen, um als Künstlerin zu wachsen. In einem kleinen Haus in Phoenix fand die Familie ein neues Zuhause. Ihr Atelier richtete sich die Künstlerin in der Garage ein. Später zogen sie nach Scottsdale. Es war eine schwere Zeit mit vielen Entbehrungen. Die Familie hatte wenig Geld, und dennoch fehlte es den Kindern an nichts. Das Spielzeug stellte Dorothy Fratt selbst her und sie bastelten viel miteinander.