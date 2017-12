Donaueschingen Ein Theaterstück mit Feuer und Flamme

Donaueschingen-Neudingen. Die zehn Laienschauspieler des Theaters des Radsportvereins Germania Neudingen sind kräftig am Proben. Denn am 26. Dezember wird die Gruppe rund um Regisseur Otto Huber um 14 Uhr sowie um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Neudingen das Stück "Ein durchsichtiger Schwindel oder die Silberhochzeit" von Josef Rauch zum Besten geben. Die Vorstellung am Abend wird dabei vom gemischten Chor des Radsportvereins musikalisch unterstützt.