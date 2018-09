Donaueschingen Kreistierheim der Extraklasse eingeweiht

"Ist da noch ein Zimmer frei, da möchte man ja am liebsten gleich selbst einziehen", scherzte Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly am Samstagvormittag, als das neue Kreistierheim in Donaueschingen seiner Bestimmung übergeben wurde. Und in der Tat, das gut gelungene Kreistierheim dürfte mit einer Gesamtfläche von stattlichen 4850 Quadratmetern, weit und breit seines Gleichen suchen.

Es sei ein glücklicher Tag für die Stadt und natürlich vor allem für die Tiere, sagte Pauly in seiner Ansprache. Dass das neue Domizil so schnell habe gebaut werden können, sei einem glücklichen Umstand zu verdanken. Denn durch den geplanten Ausbau der B 27 sowie der Reaktivierung des Aueparks mit Donau-Ursprung, geplant genau an der Stelle des alten Tierheims, wurde das Millionenprojekt nun schneller als erwartet realisiert.

Erst im Oktober 2017 erfolgte der Spatenstich und vor rund fünf Monaten war das Richtfest. Auch Landrat Sven Hinterseh war sichtlich angetan vom neuen Kreistierheim. "Alle Beteiligten haben dem neuen Tierheim ihren individuellen Stempel aufgedrückt", sagte Hinterseh.