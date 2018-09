Der Pferdekreisel an der östlichen Stadteinfahrt Donaueschingens präsentiert sich zum Ausklang der Sommersaison in einer sehr beeindruckenden Farbenpracht. Angeführt von den alles überragenden Sonnenblumen sorgen in der Mitte des Kreisverkehrs an die 40 verschiedene Wiesenblumen wie zum Beispiel das lila Knabenkraut, blauer Leinsamen und die Kornblume, orangefarbene Schlafmützchen oder der rote Goldmohn für das spätsommerliche Nektarmahl der Bienen. "Die Sonne und eine Beregnungsanlage auf dem Kreisel fördern das Wachstum", erklärt der Leiter der Stadtgärtnerei, Clemens Kalinowski. Über das knallbunte Blumenmeer freuen sich auch die Gymnasiastinnen Solveig Rech (links) und Ronja Schaer aus Öfingen. Foto: J. Müller