Donaueschingen. Es lohnt sich, seinen Finger schon mal zu trainieren: Der SSC veranstaltet nämlich am Samstag, 2. Februar, den dritten internationalen Schellenberger Tipp-Kick-Cup. Die Tisch-Duelle finden im Clubheim des SSC statt, die Teilnahme ist für jeden offen. Gespielt wird jeweils Zwei gegen Zwei mit Gruppenphase. Im Anschluss stehen die Play-Offs an. Die Startgebühr beträgt fünf Euro pro Mannschaft. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an marcel.krech@googlemail.com unter der Angabe von Mannschaftsname, Name Spieler 1, Name Spieler 2, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.