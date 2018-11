Donaueschingen Draußen mit dem Pinsel skizzieren

"Der Reiz beim Aquarellieren liegt in der Transparenz, in der wässrigen Durchsichtigkeit der vorgefundenen Stimmung", deutet er an und fängt sie einfach ein, indem er die Bögen nass macht und dann die Wasserfarben mit dem Pinsel auftupft.

Die Farben laufen ineinander, geben dem Aquarell seine eigene Struktur und Gestalt. Dies ist Helmuth Sabrowski auf seinen Bildern wichtig. So wie er es bei Karl Merz, dem berühmten Maler der Baar gelernt hat. In den 1950-er Jahren waren beide Maler mit Fahrrad, Skizzenblock, Pinseln und Farbkasten unterwegs und malten, was ihnen "unters Auge" kam.

1970 im "Schützen" war Sabrowski mit dabei als, die Künstlergilde aus der Taufe gehoben wurde. Anlass war eine erste Ausstellung und wohltätige Spende für die Aktion Sorgenkind mit einem Erlös aus verkauften Bildern in Höhe von rund 3000 Mark, erinnert sich der 85-Jährige.

Kurz danach entstand dann aus dem lockeren Treffen ein richtiger Verein: Mit dabei waren Helmut Müller-Wiehl, Anneliese Lauber, Kurt Grill und natürlich der unverwüstliche Hans Lang und Helmuth Sabrowski.

Die Vernissage der Jahresausstellung der Künstlergilde Donaueschingen findet am Freitag, 16. November, 19.30 Uhr, im Bartók-Saal statt. Oberbürgermeister Erik Pauly wird die Werkschau eröffnen. Tamara Tziroulnikoff, Mitarbeiterin des Burda-Museums/Baden-Baden, führt in die Ausstellung ein.

"Jazz by Schnitzer & Basler" sorgen für musikalische Farben. Die Arbeiten sind vom 17. bis 25. November zu sehen, werktags von 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Finissage ist am Sonntag, 25. November, ab 14.30 Uhr, wieder mit Musik von Jazz by Schnitzer & Basler.