Viele neue Eindrücke gewannen die Donaueschinger Stadtsenioren bei ihrem Ausflug zu den Freunden in der französischen Partnerstadt Saverne. Höhepunkt des Abstechers war ein Konzert auf der Silbermann-Orgel in der Abteikirche von Marmoutier. Nach dem Mittagessen in Birkenwald ging es für die Göste von der Baar weiter zum Besuch des Rosengartens von Saverne. Sehr schnell ging der Tag vorbei, und mit dem gegenseitigen Versprechen, sich nächstes Jahr wieder zu sehen, wurde die Heimreise angetreten. Foto: privat