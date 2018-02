Donaueschingen DJK feiert großes Richtfest

Donaueschingen. Doch nicht ein Landesliga-Fußballspiel stand auf dem Programm, vielmehr das Richtfest des neuen Kabinentrakts direkt neben der Vereinsgaststätte. Und das obwohl erst im November der Spatenstich stattgefunden hat.

Doch das Wetter spielte den Zimmerleuten in die Karten, die das Gebäude nach dem Gießen der Bodenplatte in Holzständerbauweise in Rekordtempo hochzogen haben. "Nun ist der Deckel drauf", so Bürgermeister Bernhard Kaiser, der den Zimmerleuten und DJK-lern höchsten Respekt zollte, was sie da auf die Beine stellen. "Die DJK Donaueschingen ist das Aushängeschild in Allmendshofen und auch Donaueschingen. Mit ihren 700 Mitgliedern und davon 200 Nachwuchskickern ein richtiger Vorzeigeverein", so Kaiser.

Doch nicht nur warme Worte gab es seitens der Stadt Donaueschingen, immerhin bewilligte der Gemeinderat auch fast 60 000 Euro als Finanzspritze für den neuen Kabinentrakt. Den Rest des mittleren sechsstelligen Betrags kommen von der erfolgreichen Teilnahme am Vereinswettbewerb. Hinzu kommen eine solide Finanzierung und schließlich noch eine Menge an Eigenleistung der Vereinsmitglieder.