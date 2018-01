Donaueschingen Die Polizei muss den Damm räumen

Überraschend Probleme bereiteten die vielen Schaulustigen. Geschätzt täglich zwischen 500 und tausend Dammbesucher hätten sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen. "Wären alle auf dem Weg geblieben, wäre dies kein Problem gewesen, aber nicht wenige brachten sich mit Kletterpartien an Damm und Durchlass in große Gefahr", schüttelt Stenzel den Kopf: "Wer hätte einen ins Wasser Gestürzten retten sollen?", fragt er. Einen Sturz in den Durchlass, ist er sich sicher, würde wegen der Strudel und Wasserkräfte keiner überleben. "Wir mussten nicht wenige ermahnen und als dies nichts nützte, riefen wir die Polizei, die am Freitagmittag den Damm dann räumte", sagt Seifriz. Mit "wir" meinte er die stets drei Stauwärter und den Betriebsbeauftragten, die den Ablauf vor Ort seit dem Voralarm am Mittwoch ständig beobachteten. Diese hatten auch so ihre Probleme mit dem Parkverhalten der Besucher. "Wenn wir ein Feuerwehrauto auf dem Damm benötigt hätten, wäre es wegen der zugeparkten Zufahrtsstraße nicht durchgekommen. Da müssen wir uns für künftige Hochwasserlagen etwas überlegen", klagt Seifriz. Von der Umsicht der Einsatzkräfte profitierten auch zwei Lastwagenfahrer. Sie hatten am Donnerstagabend auf einem Parkplatz oberhalb des Damms geparkt und wurden bei der Patrouillenfahrt der Feuerwehr gewarnt.

Vielen Baaremern ist das Hochwasserereignis vom 14. und 15. Februar 1990 gut in Erinnerung. Langanhaltende Winterniederschläge mit anfänglichem Schneefall bis in tiefe Lagen und später einsetzende Regenfälle führten am Lauf von Brigach und vor allem Breg und Donau zu einem außergewöhnlichen Abflussereignis. In der am schwersten betroffenen Bräunlinger Altstadt stand das Wasser damals bis zu 1,5 Meter hoch. Allein in den Städten von Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen entstanden damals Schäden von über 15 Millionen Euro. Umgehend wurde über Schutzmaßnahmen gesprochen und auch das Rückhaltebecken vor Wolterdingen stand zur Diskussion. Diese wurde intensiviert, nachdem schon 1995 wieder ein extremes Ereignis auftrat. Dennoch dauerte es bis 2006, bis Planungen und Finanzierung standen und mit dem Bau begonnen werden konnte. 2012 wurde das 23-Millionen-Bauwerk in Betrieb genommen. Die damalige Probestauung verlief reibungslos.