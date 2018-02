Viele Kindergenerationen konnten mit ihm in den vergangenen Jahrzehnten ganz spontan ein Stück auf dem Donaueshinger Umzugsweg mitfahren, denn auf den Storchenwagen für den Narrensamen konnte man bei Umzugs-Stopps einst am Wagenende leicht auf- und wieder aussteigen. Doch diese Wechselperspektive am Umzugssonntag, hat es nun schon rund zehn Jahre nicht mehr gegeben. Den Wagen hatte der Frohsinn wohl aus technischen Gründen aus dem Programm genommen, und die Jahre im offenen und lediglich etwas überdachten Depot hatten ihm auch optisch zugesetzt. Narrenvater Alois Käfer hat für morgen eine Überraschung parat: "Der Storchenwagen ist wieder hergerichtet und am Sonntag dabei." Foto: Krickl