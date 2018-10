Donaueschingen Der Oberbürgermeister glättet die Wogen

Nachdem aber die Sanierung in den vergangenen Jahren öfter geschoben wurde, könnte es durchaus langsam zeitlich eng werden. Denn schon im August hatte das Landratsamt bei der Hygienebegehung Mängel festgestellt. Diese konnten jedoch schnell behoben werden, sodass für die Badegäste laut Verwaltung nie ein Grund zur Sorge bestanden habe. Allerdings werden Reparaturen immer häufiger nötig – und immer kostspieliger. So könne es durchaus der Fall sein, dass dem Parkschwimmbade auch die Schließung droht, wenn beispielsweise die in die Jahre gekommene Schwimmbadtechnik ausfallen sollte.

Mit einer Bundesförderung könnte im kommenden Jahr die Sanierung geplant und anschließend nach der Saison 2020 mit den Arbeiten im Parkschwimmbad begonnen werden.