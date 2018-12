Donaueschingen Der Frieden beim Reitturnier hält

Nachdem sogar schon um die Zukunft der Traditionsveranstaltung gebangt werden musste, einigten sich Fürstenhaus und Stadtverwaltung doch noch und seit Juni dieses Jahres sichert ein neuer Vertrag die Zusammenarbeit. Mit großer Symbolkraft wurde er von beiden Parteien während des Gregorifestes unterzeichnet. Das erste Reitturnier der neuen Zeitrechnung ist vorbei und auch die Abschlussbesprechungen sind absolviert.

Und das Fazit? "Es lief alles super. Der neue Vertrag hat sich jetzt schon bewährt", sagt Erbprinz Christian zu Fürstenberg und betont auch das "gute Miteinander", das nun herrsche. Nach den Diskussionen in den vergangenen Jahren sei es auch wichtig, zu betonen, dass es komplett anders laufe und dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Fürstenhaus wieder hervorragend funktioniere.

Beim Spaziergang durch den Schlosspark hätte sich gezeigt, dass bereits im Herbst alle Spuren des Reitturniers beseitigt worden wären. In der Vergangenheit hätte es auch schon einmal bis ins Frühjahr dauern können, bis alles wieder aufgeräumt, die Wege wieder gerichtet und das Gras neu eingesät gewesen wäre. Und genau darüber hatte es immer wieder Diskussionen gegeben, die nun scheinbar der Vergangenheit angehören. "Wir haben alle hart an dem neuen Vertrag gearbeitet und schon im ersten Jahr hat sich gezeigt, dass sich der gemeinsame Weg bewährt", so der Erbprinz.