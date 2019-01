Donaueschingen Das Southside-Festival fest im Visier

Die Band ist jetzt seit zwei Jahren zusammen und hatte einige Auftritte; unter anderem bei einem Bandevent an der eigenen Schule.

Obwohl der Spaß im Vordergrund steht, "wäre es natürlich schön, wenn wir weiter kommen würden." Der Musiklehrer lobt seine Schützlinge und spricht ihnen Mut zu: "Für mich ist es auch eine Premiere. Ihr seid die beste Band, die ich bis jetzt hatte." Natürlich überwiegt die Freude, überhaupt dabei zu sein. Und das in einer coolen Location: Der Club Zentral liegt in der Stuttgarter City und bietet für 300 Personen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die große Bühne ist mit professioneller Licht- und Tontechnik ausgestattet – das haben die Schüler bereits gegoogelt. Mit einem gesponserten Bandmobil treten sie die Reise zum Regiofinale an.

Noch im Januar gehen deutschlandweit zehn Konzerte mit über 100 Bands über die Bühne. In jeder Stadt spielen rund zehn Gruppen um den Einzug in das Online-Voting. Eine Jury vor Ort gibt noch am selben Abend die beiden besten Bands bekannt, die dann Ende Februar mit den von School-Jam gefertigten Live-Aufnahmen in das große Online-Voting gehen.

Die vom Publikum gewählten fünf und drei weitere von einer Jury ermittelten Gruppen qualifizieren sich für das Finale am 5. April auf der Musikmesse in Frankfurt. Die beste Schülerband Deutschlands darf dann beim legendären Hurricane-Festival zwischen Bremen und Hamburg und beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck auftreten, wo die Donaueschinger quasi ein Heimspiel hätten.

Vorbereitet werden die Jungmusiker darauf bei einem Video-Live-Coaching sowie einer zweitägigen Aufnahmesession in den Abbey-Road-Studios Frankfurt. "Das wäre schon richtig cool", so Silvia Graf im Namen der FG-Juniors.

Die Juniorband des Fürstenberg-Gymnasiums ist seit rund zwei Jahren zusammen. Sie setzt sich zusammen aus den Sängerinnen Silvia Graf und Angelina Hammer. Oskar Scheib und Konstantin Groß spielen Gitarre und Luca Meyer den Bass. Außerdem sorgen Nick Weiss am Schlagzeug und Nicola Jung für den entsprechenden Rhythmus. Betreut werden die FG-Juniors von Musiklehrer Björn Sermersheim. Die sieben Schüler kommen aus den fünften, sechsten und siebten Klassen. Die Jungmusiker hoffen auch auf die Unterstützung ihrer Fans. Für den Auftritt am Dienstag, 29. Januar, um 18 Uhr im Club Zentral in Stuttgart hat die Band 50 kostenlose Karten zur Verfügung, die mitreisenden Fans zur Verfügung gestellt werden.